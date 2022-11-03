ВСУ подняли флаг Украины над Малой Сейдеминухой – это в 80 километрах от Херсона
Источник:61-я Отдельная Пехотная Степная бригада
Украинские защитники продвигаются по Херсонской области. Сине-желтый флаг уже взвился над Малой Сейдеминухой.
Этот поселок расположен в Бериславском районе – в 80 километрах от самого Херсона.
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Украинский флаг подняли воины 61-й отдельной Пехотной Степной бригады.
Над Малой Сейдеминухой подняли флаг: видео
Где расположена Малая Сейдеминуха: карта
Что происходит в Херсоне
Из админпостроек в Херсоне исчезли российские флаги. В ОК "Юг" предупредили, что это может быть проявлением определенной провокации. Россияне пытаются создать впечатление, будто оставили населенный пункт и заходить в него безопасно. Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что россияне перевезли свою "администрацию" из Херсона в Скадовск.
Российские оккупанты пытаются закрепиться на левом берегу Днепра. Они продолжают принудительную "эвакуацию" людей с правобережья. Захватчики даже заминируют подступы, потому что боятся продвижения ВСУ. Чувствуя, что их конец близок, россияне несколько недель беспощадно грабили Херсон и вывозили оттуда все, что могли прихватить.
Кроме того, захватчики глушат связь. Они массово уничтожают сотовые вышки в Токаревке, Бериславе и Ивановке. Это возле плотины Каховской ГЭС. Сергей Хлань объяснял, что оккупанты уничтожают эти вышки, чтобы невозможно было увидеть передвижение техники – в каком количестве и по каким переправам они это делают.
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