ВСУ подняли флаг Украины над Малой Сейдеминухой – это в 80 километрах от Херсона

Украинские защитники продвигаются по Херсонской области. Сине-желтый флаг уже взвился над Малой Сейдеминухой.

Этот поселок расположен в Бериславском районе – в 80 километрах от самого Херсона.

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Украинский флаг подняли воины 61-й отдельной Пехотной Степной бригады.

Над Малой Сейдеминухой подняли флаг: видео

Где расположена Малая Сейдеминуха: карта

Что происходит в Херсоне

Из админпостроек в Херсоне исчезли российские флаги. В ОК "Юг" предупредили, что это может быть проявлением определенной провокации. Россияне пытаются создать впечатление, будто оставили населенный пункт и заходить в него безопасно. Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что россияне перевезли свою "администрацию" из Херсона в Скадовск.

Российские оккупанты пытаются закрепиться на левом берегу Днепра. Они продолжают принудительную "эвакуацию" людей с правобережья. Захватчики даже заминируют подступы, потому что боятся продвижения ВСУ. Чувствуя, что их конец близок, россияне несколько недель беспощадно грабили Херсон и вывозили оттуда все, что могли прихватить.

Кроме того, захватчики глушат связь. Они массово уничтожают сотовые вышки в Токаревке, Бериславе и Ивановке. Это возле плотины Каховской ГЭС. Сергей Хлань объяснял, что оккупанты уничтожают эти вышки, чтобы невозможно было увидеть передвижение техники – в каком количестве и по каким переправам они это делают.

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