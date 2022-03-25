ВСУ подрывают моральный дух врага, уничтожая его материально-техническую базу, – Великобритания
Источник:Минобороны Великобритании
Украинские военные продолжают наносить мощные удары по российским оккупантам. ВСУ уничтожают материально-техническую базу врага.
Об этом сообщили в министерстве обороны Великобритании, ссылаясь на данные собственной разведки.
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Наши войска 24 марта нанесли удары по важным целям на оккупированной Россией территории. Среди них – десантный корабль и склады боеприпасов в Бердянске.
По всей видимости, украинцы будут продолжать выбивать материально-технические активы россиян, что заставит их сосредотачиваться на защите своих цепей поставок, а еще и лишит пополнения сил,
– предполагают союзники.
В Минобороны Великобритании добавили, что "все это снизит способность России проводить наступательные операции, еще и в условиях крайне низкого нравственного состояния".
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