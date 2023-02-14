Украинские защитники превратили самолет Пригожина в решето: пропагандисты показали хорошее видео

На днях украинские воины подвели самолет Су-24М наемников "повара Путина" Евгения Пригожина. Наши воины превратили самолет врага буквально в решето.

Российские СМИ публикуют кадры с подбитым самолетом, при этом создавая легенды о "героическом экипаже", сообщает 24 Канал. Пропагандисты уверенно врут о том, что самолет быстро удастся починить.

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Как выглядит самолет вагнеровцев

Самолет, на борту которого Евгений Пригожин записывал свои, мягко говоря, странные видео, сейчас смотрится не очень. Однако пропагандисты представляют это событие как то, что самолет выдержал удар украинского ПВО. Интересно, если вспомнить, как в первую неделю полномасштабного вторжения в России заявлять об уничтожении нашей авиации и ПВО, а теперь гордятся тем, что самолет вагнеровцев уничтожен не полностью.

Су-24М получил много повреждений, сам самолет теперь больше похож на решето. Для экипажа неизвестна, но пропагандисты говорят о "героической посадке самолета" не менее "героическими" пилотами, однако живы ли они – неизвестно.

Как выглядит самолет вагнеровцев после встречи с украинским ПВО: смотрите видео

ВСУ подвели российский бомбардировщик

13 февраля украинские воины подвели российский бомбардировщик Су-24, стоимость которого оценивается в 5 миллионов долларов. Первые сообщения об уничтожении бомбардировщика появились в сети около 19:00 того же дня.

6 февраля Пригожин записал видео с бомбардировщика, где рассказывает, как "бомбил Бахмут". Говорит, мол, только что приземлился. Далее повар Путина обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с вызовом на "воздушную дуэль" за Бахмут.