Пока бойцы механизированной бригады имени Владимира Мономаха уничтожают оккупантов, они сами им в этом помогают. В сети появилось видео, как россияне на танке просто заезжают в реку и топятся.
Обратите внимание ВСУ получат новые M270 от Британии, ночная атака центра Харькова: основное за 169 день войны
Со дна пришли – а дно и вернулись
Отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха убирает лишние элементы с украинской земли. Московские бедствия – воины утопили свой "знатный" Т-72. Со дна к нам пришли, на дно и отправились,
– пишет бригада имени Мономаха.
Как россияне самоликвидировались: смотрите видео
Бойцы шутят и подчеркивают, что не зря народная мудрость говорит "не зная брода, не лезь в воду".
Наглотались украинской водицы… Продолжаем выполнять боевые задания и уничтожать врагов Украины,
– отмечают украинские военные.
Потери врага по состоянию на 10 августа
- 42 800 русских оккупантов;
- танков – 1832 (+5) единиц;
- боевых бронированных машин – 4076 (+10) единиц;
- артиллерийских систем – 971 (+7) единиц;
- РСЗО – 261 (+0) единиц;
- средства ПВО – 133 (+0) единиц;
- самолетов – 232 (+9) единиц;
- вертолетов – 193 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 766 (+9),
- крылатые ракеты – 185 (+0),
- корабли/катера – 15 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3005 (+7) единиц;
- специальная техника – 89 (+2).
Стоит посмотреть – Владимир Зеленский обратился к украинцам вечером 10 августа: видео