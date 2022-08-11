Поки бійці механізованої бригади імені Володимира Мономаха знищують окупантів, вони самі їм у цьому допомагають. У мережі з'явилося відео, як росіяни на танку просто заїжджають у річку й топляться.
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З дна прийшли – а дно і повернулись
Окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха прибирає зайві елементи з української землі. Московитські лихо-вояки втопили свій "знатний" Т-72. З дна до нас прийшли, на дно і відправились,
– пише бригада імені Мономаха.
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Бійці жартують і наголошують, що не даремно народна мудрість каже "не знаючи броду, не лізь у воду".
Наковтались української водиці… Продовжуємо виконувати бойові завдання та знищувати ворогів України,
– зазначають українські військові.
Втрати ворога станом на 10 серпня
- 42 800 російських окупантів;
- танків – 1832 (+5) одиниць;
- бойових броньованих машин – 4076 (+10) одиниць;
- артилерійських систем – 971 (+7) одиниць;
- РСЗВ – 261 (+0) одиниць;
- засоби ППО – 133 (+0) одиниць;
- літаків – 232 (+9) одиниць;
- гелікоптерів – 193 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 766 (+9),
- крилаті ракети – 185 (+0),
- кораблі /катери – 15 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3005 (+7) одиниць;
- спеціальна техніка – 89 (+2).
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