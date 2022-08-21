Казаки с коптерами заметили, а артиллерия добила: как ВСУ уничтожили вражеский опорный пункт

Нашим героям удается очень эффективно противодействовать российским оккупантам. ВСУ бьют по складам и вражеским пунктам врага, создавая ему безумные проблемы с обеспечением.

Каждый день потери российских оккупантов растут. Враг пытается прятаться между деревьями, но это ему удается не очень хорошо.

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Уничтожение опорного пункта врага

Воины 53 ОМБр имени Владимира Мономаха показали, как ликвидировали взводный опорный пункт русских оккупантов. Враг потерял несколько единиц боевой техники и около десятка россиян.

Зажигательные казаки с коптерами заметили, а артиллерия княжичей все подняла в воздух. Мы несокрушимы, продолжаем приближать Победу!

– подписали видео наши герои.

Видео уничтожения опорного пункта россиян:

Война россии с Украиной: последние новости

российские оккупанты не теряют надежды пополнить свои ряды из-за безумных потерь, которые они понесли в войне против Украины. Для этого враг даже начал разрабатывать новую мобилизационную систему, чтобы не спровоцировать бунт своего недалекого населения.

Воины ВСУ нашли телефон, на который российские оккупанты снимали свои "приключения" в Циркунах Харьковской области. Через 72 дня россияне превратили населенный пункт в руины.

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