ВСУ полностью контролируют воздушное пространство, даже там, где оккупанты нарастили силы
Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что сегодня утром был сбит еще один истребитель-бомбардировщик Су-34. А на Южном направлении сбиты две крылатые ракеты.
По его словам, противник увеличивает силы на Южном направлении. Но, несмотря на это, ВСУ контролируют воздушное пространство.
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Да, там трудно выполнять задачи, но и на таких сложных направлениях, как видим, нам удается уверенно бить врага. Успехи вчерашнего и сегодняшнего дня доказательство этого,
– сказал пресс-секретарь Воздушных сил.
Он заверил, что к вечеру будет новая информация о сбитых рашистских бортах.
Напомним, что в течение вчерашних суток Воздушные силы ВСУ поразили 8 воздушных целей оккупантов. В частности, 2 самолета. По предварительным данным, говорится об истребителях-бомбардировщиках Су-34.
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