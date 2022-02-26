ВСУ полностью уничтожили еще одну колонну оккупантов под Харьковом

Недалеко от Харькова Вооруженным силам Украины удалось уничтожить очередную колонну техники российских оккупантов.

В сети появилось видео результатов удачных действий ВСУ в отношении войск агрессора на харьковском направлении.

Важно Мы отдаем за вас жизнь, а вы помогите нам, – ВСУ обратились к гражданским

Радостной новостью поделился телеграм-канал портала InformNapalm, в который попало видео, где граждане сняли, как проезжают обгоревшие остатки большой колонны техники агрессора, которая уже больше никогда и никуда не поедет.

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