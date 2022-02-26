ВСУ полностью уничтожили еще одну колонну оккупантов под Харьковом
26 февраля 2022 , 18:06Читати новину українською
Источник:телеграм InformNapalm
Недалеко от Харькова Вооруженным силам Украины удалось уничтожить очередную колонну техники российских оккупантов.
В сети появилось видео результатов удачных действий ВСУ в отношении войск агрессора на харьковском направлении.
Важно Мы отдаем за вас жизнь, а вы помогите нам, – ВСУ обратились к гражданским
Радостной новостью поделился телеграм-канал портала InformNapalm, в который попало видео, где граждане сняли, как проезжают обгоревшие остатки большой колонны техники агрессора, которая уже больше никогда и никуда не поедет.
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