Украинские защитники получат 20 дронов-разведчиков Fly Eye от "Армии дронов"

Украинским военным должны передать 20 БПЛА Fly Eye. Первый такой скоро уже отправят на передовую.

Средства на дроны для украинских военных собрали в рамках проекта "Армия дронов". Об этом сообщают в Министерстве цифровой трансформации 3 августа.

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Украинским защитникам отправят 20 дронов-разведчиков

В Украину доставили первый комплекс управления и четыре беспилотника Fly Eye. Уже сегодня они отправятся на передовую для усиления ВСУ,

– говорится в сообщении.

Всего на дроны собрали более 755 миллионов гривен через платформу UNITED24. На первую часть суммы, а это – 260 миллионов, заключили договор на закупку:

2 станций управления и 20 беспилотников Fly Eye;

78 мультикоптеров Matrice;

2 наземных систем для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate.

Минцифра сообщает, что до конца лета координаторы проекта планируют закрыть первую задачу – закупить 200 дронов-разведчиков.

Сейчас продолжаются переговоры с украинскими производителями беспилотников, такими как "Скиф", "Скайтон" и "Укрджет". Они тоже смогут закупать для Армии дроны.

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– отмечает Минцифра.

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