Кошти на дрони для українських військових зібрали в рамках проєкту "Армія дронів". Про це повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації 3 серпня.
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Українським захисникам відправлять 20 дронів-розвідників
В Україну доставили перший комплекс управління та чотири безпілотники Fly Eye. Вже сьогодні вони вирушать на передову для підсилення ЗСУ,
– мовиться в повідомленні.
Усього на дрони зібрали понад 755 мільйонів гривень через платформу UNITED24. На першу частину суми, а це – 260 мільйонів, уклали договір на закупівлю:
- 2 станцій управління та 20 безпілотників Fly Eye;
- 78 мультикоптерів Matrice;
- 2 наземних систем для 20 ударних дронів-камікадзе Warmate.
Мінцифра повідомляє, що до кінця літа координатори проєкту планують закрити перше завдання – закупити 200 дронів-розвідників.
Станом на зараз тривають перемовини з українськими виробниками безпілотників, такими як "Скіф", "Скайтон" та "Укрджет". Вони теж зможуть закуповувати для Армії дронів.
Продовжуйте донатити. Разом створюємо українську армію однією з найтехнологічніших у світі та наближаємо країну до перемоги,
– наголошує Мінцифра.
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