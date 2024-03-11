Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что Россия будет пытаться прервать эти поставки. Для этого захватчики могут прибегнуть к подкупу, шантажу и ударам по складским помещениям, где по мнению врага могут храниться снаряды, чтобы потом их передавать бойцам на линии фронта.

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Снаряды уже перепугали россиян

В то же время следует понимать, что это лишь временное решение проблемы и в будущем надо работать над тем, чтобы не допускать подобных ситуаций. Не только нам, но и нашим европейским союзникам лучше "предотвращать болезнь, чем потом пытаться вылечить ее всеми возможными лекарствами".

Эти боеприпасы, которые нашли для нас европейские партнеры, очень серьезно помогут на фронте. Россияне не очень радостно восприняли только известие о том, что эти снаряды нам таки поступят.

Обратите внимание! Президент Чехии Петр Павел сообщил, что эти снаряды прибудут в течение нескольких недель.

Тимочко подчеркнул, что вопрос, насколько их хватит – является очень условным. Снаряды являются лишь частью способа уничтожения врага, потому что он также должен откуда-то вылетать. Поэтому это также вопрос поставки артиллерийских систем.

Вопрос массовости использования этих снарядов также будет зависеть от активности на поле боя. Если они будут, то конечно, что наша артиллерия сможет увеличить количество выстрелов там 10 тысяч плюс в день, а это существенно может повлиять на ход событий на поле боя. Но с другой стороны – это приведет и к более быстрому их использованию,

– объяснил председатель Совета резервистов.

Кроме того, часть этих снарядов нужно будет отложить на склады, как так называемый неприкосновенный запас, пока есть возможность. Это будет большой процесс перемещений, скрытности и различных внутренних нюансов.

"Здесь очень много моментов, но важно, что они появились и важно, что такие снаряды морально, а скоро и физически очень серьезно будут влиять на врага", – подытожил Тимочко.

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