Сообщает 24 Канал со ссылкой на депутата Верховной Рады Федор Вениславский в эфире "Радио Свобода". Он отметил, что этот недостаток не является критическим для Сил обороны.

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Что известно о бракованных боеприпасах для ВСУ

Вениславский сообщил, что вся партия дефектных мин, которая попала в различные подразделения Вооруженных сил Украины, уже была возвращена производителям. Теперь они должны за свой счет изготовить новые боеприпасы, которые пройдут более жесткий контроль.

Предприятие-производитель полностью за свой счет устраняет все проблемы и поставляет вместо тех мин, которые имеют такие дефекты, полностью новую партию мин. Они будут проходить более жесткий контроль – именно эта партия и от этого производителя – для того, чтобы избежать каких-либо проблем в будущем,

– сообщил депутат.

По словам Вениславского, дефект был обнаружен из-за изменения погодных условий. Он также отметил, что этот брак не является критическим для Сил обороны. Военная приемка, которая отвечает за качество боеприпасов, оружия и техники, поступающих в ВСУ, принимает меры для избежания подобных проблем в будущем.

"Дефект, который был допущен, был обнаружен из-за того, что температура воздуха снизилась, а влажность выросла. То есть это стало тем триггером, который позволил выяснить, что есть определенные проблемы. Этот недостаток не является критическим для сектора безопасности и обороны. Хотя, конечно, любые нештатные срабатывания – они имеют достаточно далеко идущие последствия", – отметил Вениславский.

Он добавил, что в будущем Министерство стратегических отраслей промышленности и военная приемка будут работать так, чтобы избежать подобных случаев.

Хотя надо понимать, что любые виды боеприпасов, военного оборудования проходят военную приемку. Поэтому здесь комплексная причина: почему военная приемка не обнаружила эту проблему с минами. Это уже будут разбираться правоохранительные органы,

– сообщил нардеп.

В то же время депутат от партии "Голос" Роман Костенко, который также входит в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, считает, что ответственность за бракованные мины, которые попали на фронт, лежит на военной приемке Министерства обороны. По его словам, именно это подразделение должно нести ответственность.

"Они должны на всех этапах это контролировать, и сейчас нужно разобраться, насколько хорош был этот контроль, что пропустили такую партию, которая давала сбои", – утверждает народный депутат.