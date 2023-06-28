ВСУ получили от Метинвеста Ахметова уже более 410 автомобилей и 1,2 миллиона литров горючего

Метинвест продолжает комплексно снабжать украинскую армию самым необходимым, в частности, транспортом и горючим для его заправки. В настоящее время компания передала на фронт 411 автомобилей разного назначения.

В начале полномасштабной войны это была преимущественно специальная техника предприятий компании. Грузовики, бульдозеры, экскаваторы и самосвалы помогали строить фортификационные сооружения вокруг городов.

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Со временем Метинвест организовал доставку машин из-за границы. Компания привозит пикапы, полноприводные джипы и микроавтобусы, которые помогают защитникам обеспечивать необходимым подразделения, быстро передвигаться и быть на шаг впереди врагов. А для эвакуации раненых компания передает специализированные машины скорой помощи.

Милитарная инициатива Стальной Фронт Рината Ахметова направлена на поддержку военных, непосредственно участвующих в боевых действиях – защитников ВСУ, пограничников, разведчиков, нацгвардейцев, спецназовцев. Всего с начала полномасштабного вторжения Метинвест приобрел или передал из собственного автопарка 411 автомобилей,

– отметили в Метинвесте.

Одна из последних партий "скорых" отправилась к военным медикам ВСУ. Общая стоимость 30 автомобилей – 18 миллионов гривен. Все автомобили были доставлены из Италии. Они в хорошем состоянии, их отремонтировали и технически усовершенствовали для экстремальной работы под обстрелами.

"В июне Метинвест передал Государственной пограничной службе Украины 5 пикапов, которые позволят мобильным группам реагирования и мониторинга быстро перемещаться между позициями. А для заправки машин компания предоставила военным уже 1,2 миллиона литров бензина и дизельного горючего", – отметили в компании.

Стальная защита

Еще одно важное направление помощи армии – усиление защиты военного транспорта. В частности, специалисты Метинвеста разработали бронированные щиты для операторов крупнокалиберного оружия. Из спецстали компании также производят защитные элементы для внедорожников, медицинского транспорта, машин коммунальных служб, работающих на линии огня.

Металлопродукция Метинвеста используется и для производства мобильных багги. Весной 2023 года Метинвест-СМЦ отгрузил Оперативному командованию "Юг" 3,8 тонн проката, которого хватит на комплектацию 10 мини-автомобилей.

Мы позаботились о том, чтобы у защитников были автомобили и полные баки горючего. Эта война построена на мобильности и умении опережать противников. Именно поэтому мы также передаем военным технологические дроны и тепловизоры. И пока защитники отстаивают независимость нашей страны на передовой, Метинвест является их надежной опорой в приближении победы Украины,

– прокомментировал Юрий Рыженков, генеральный директор Группы Метинвест.

Как сотрудники предприятий Группы Метинвест приобщаются к помощи армии

К обеспечению защитников транспортом подключаются и непосредственно сотрудники предприятий. Например, специалисты Ингулецкого ГОКа переделали бывшую передвижную столовую в мобильную баню и передали ее батальону "Арей". Кроме того, бойцы получили грузовой автомобиль. Специалисты комбината надежно отремонтировали технику, адаптировали к работе в сложных условиях и покрасили в камуфляж. Сейчас безотказный грузовик перевозит людей, оружие, вещи и является незаменимым при смене дислокации.

"А работники Запорожстали в свободное от работы время приобщаются к восстановлению военной техники на специализированных ремонтных площадках, которые обустроены в Запорожье. К сожалению, на фронте транспорт редко выдерживает дольше двух месяцев – поэтому всегда есть потребность в умелых руках, которые быстро вернут машину в ряды Вооруженных Сил", – отметили в компании.

Метинвест передал военным бронированный бус: смотрите видео

Также Метинвест передал бронированный бус подразделению бригады морской пехоты. До полномасштабной войны он выполнял функции инкассаторской машины, поэтому имеет высокий третий класс защиты.

Компания не прекращает оказывать всестороннюю поддержку нашей армии. В общем Метинвест направил на помощь Украине 3,7 миллиарда гривен.