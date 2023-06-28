На початку повномасштабної війни це була переважно спеціальна техніка з підприємств компанії. Вантажівки, бульдозери, екскаватори й самоскиди допомагали будувати фортифікаційні споруди навколо міст.

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Згодом Метінвест організував доставлення машин із-за кордону. Компанія привозить пікапи, повнопривідні джипи та мікроавтобуси, які допомагають захисникам забезпечувати необхідним підрозділи, швидко пересуватися й бути на крок попереду ворогів. А для евакуації поранених компанія передає спеціалізовані машини швидкої допомоги.

Мілітарна ініціатива Сталевий Фронт Ріната Ахметова спрямована на підтримку військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях – оборонців ЗСУ, прикордонників, розвідників, нацгвардійців, спецпризначенців тощо. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Метінвест придбав або передав із власного автопарку 411 автомобілів,

– наголосили у Метінвесті.

Одна з останніх партій "швидких" відправилася до військових медиків ЗСУ. Загальна вартість 30 авто – 18 мільйонів гривень. Усі автомобілі доставили з Італії. Вони в гарному стані, адже їх відремонтували й технічно вдосконалили для екстремальної роботи під обстрілами.

"У червні Метінвест передав Державній прикордонній службі України 5 пікапів, які дозволять мобільним групам реагування та моніторингу швидко переміщатися між позиціями. А для заправлення машин компанія надала військовим уже 1,2 мільйона літрів бензину й дизельного пального", – зазначили у компанії.

Сталевий захист

Ще один важливий напрямок допомоги армії – посилення захисту військового транспорту. Зокрема, фахівці Метінвесту розробили броньовані щити для операторів великокаліберної зброї. Зі спецсталі компанії також виготовляють захисні елементи для позашляховиків, медичного транспорту, машин комунальних служб, що працюють на лінії вогню.

Металопродукція Метінвесту використовується і для виробництва мобільних багі. Навесні 2023 року Метінвест-СМЦ відвантажив Оперативному командуванню "Південь" 3,8 тонни прокату, якого вистачить на комплектацію 10 мініавтівок.

Ми потурбувалися про те, щоб у захисників були автівки та повні баки пального. Ця війна побудована на мобільності й умінні випереджати противників. Саме тому ми також передаємо військовим технологічні дрони й тепловізори. І поки оборонці відстоюють незалежність нашої країни на передовій, Метінвест є їхньою надійною опорою в наближенні перемоги України,

– прокоментував Юрій Риженков, генеральний директор Групи Метінвест.

Як співробітники підприємств Групи Метінвест долучаються до допомоги армії

До забезпечення оборонців транспортом долучаються й безпосередньо співробітники підприємств. Наприклад, спеціалісти Інгулецького ГЗК переробили колишню пересувну їдальню у мобільну лазню й передали її батальйону "Арей". Окрім того, бійці отримали вантажний автомобіль. Фахівці комбінату надійно відремонтували техніку, підлаштували до роботи у складних умовах і пофарбували в камуфляж. Натепер безвідмовна вантажівка перевозить людей, зброю, речі і є незамінною при зміні дислокації.

"А працівники Запоріжсталі у вільний від роботи час долучаються до відновлення військової техніки на спеціалізованих ремонтних майданчиках, що облаштовані в Запоріжжі. На жаль, на фронті транспорт рідко витримує довше двох місяців – тому завжди є потреба в умілих руках, які швидко повернуть машину до лав Збройних Сил", – зазначили у компанії.

Метінвест передав військовим броньований бус: дивіться відео

Також Метінвест передав броньований бус підрозділу бригади морської піхоти. До повномасштабної війни він виконував функції інкасаторської машини, тому має високий, третій клас захисту.

Компанія не припиняє надавати всебічну підтримку нашому війську. Загалом Метінвест спрямував на допомогу Україні 3,7 мільярда гривень.