Як наголосили у компанії, від початку війни Група Метінвест стала надійною опорою України на економічному, військовому та соціальному напрямах. Тому запровадження додаткової премії – це визнання вкладу кожного співробітника у цей процес і водночас підтримка людей, які в умовах війни роблять усе можливе для забезпечення стабільної роботи підприємств Групи в Україні.

Дивіться також "Зелене" відновлення української металургії: про що домовилися на конференції у Лондоні

Премією будуть відзначатися колективи підприємств загалом за ефективну командну роботу й досягнення високих результатів. Умови надання додаткової премії будуть відрізнятися залежно від сфери діяльності підприємств, вони вже доведені до колективів.

Першу командну премію працівники виробничих та ремонтних підприємств, які досягнуть визначених для них показників, зможуть отримати вже наприкінці липня.

Як пояснили у Метінвесті, такий підхід до оплати праці дасть змогу в умовах воєнних викликів підвищити ефективність виробництва підприємств, залучити якомога більше працівників до забезпечення їх стабільної роботи, а співробітникам – значно підвищити рівень свого доходу завдяки командній роботі. Адже кожен працівник своїми діями, навичками та експертизою зможе бути точкою опори не тільки для себе, але й для компанії, свого міста та всієї України.

Для Метінвесту співробітники компанії завжди залишаються на першому місці. Ми розуміємо, наскільки важливо підтримати працівників та їхні родини під час війни. І ми вдячні кожному за працю та самовідданість. Впевнена, що командна робота й націленість на спільний результат допоможе всім нам гідно пройти цей надскладний період,

– зазначила директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Групи Метінвест Тетяна Петрук.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Метінвест спрямував на допомогу державі та її громадянам 3,7 мільярда гривень, з яких більш як 2 мільярди гривень – на потреби армії в межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова.

Група продовжує виконувати найголовніше завдання для бізнесу у воєнний час – разом з усією країною працювати на перемогу, а саме сплачувати податки, підтримувати армію та економіку, піклуватися про людей. За перший квартал 2023 року Метінвест, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, перерахував понад 2,5 мільярда гривень податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні. У 2022 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 20,5 мільярдів гривень податків та зборів.