Такие беспилотники высокоэффективны не только в обороне, а становятся незаменимым элементом и успешной наступательной кампании. Об этом в видеоблоге "Стратегия победы" рассказал Олег Климчук.
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Роль Bayraktar в ВСУ
Он напомнил, что весной 2021 года один из Bayraktar впервые совершил полет в зоне Операции Объединенных Сил, пока с целью разведки. Теперь же, во время военно-морских учений "Си Бриз", Bayraktar стали дополнительным элементом превосходства над Черноморским флотом России.
В Вооруженных силах Украины прекрасно понимают, что за беспилотниками будущее,
– отметил Климчук.
По его словам, именно эта эскадрилья Bayraktar будет исполнять одну из основных ролей в Военно-Морских силах Украины и предоставит преимущество над российским флотом у которого в настоящее время аналогов таким беспилотникам нет.
Украина может усилить авиацию беспилотниками
В ближайшие 10 лет, как отметил журналист, беспилотные аппараты могут полностью заменить штурмовую авиацию. А Украина, у которой с авиацией сплошные проблемы, уже сейчас может ее ощутимо усилить с помощью тех самых Bayraktar.
Полный выпуск видеоблога "Стратегия победы": смотрите видео
Турецкие беспилотники для Украины: коротко
- В Турции собирают новую партию беспилотных летательных комплексов Bayraktar TB2 для Украины.
- По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, беспилотники нужны для того, чтобы прежде всего защищаться от России.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экипажи для Bayraktar уже завершают необходимую подготовку.