Такие беспилотники высокоэффективны не только в обороне, а становятся незаменимым элементом и успешной наступательной кампании. Об этом в видеоблоге "Стратегия победы" рассказал Олег Климчук.

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Роль Bayraktar в ВСУ

Он напомнил, что весной 2021 года один из Bayraktar впервые совершил полет в зоне Операции Объединенных Сил, пока с целью разведки. Теперь же, во время военно-морских учений "Си Бриз", Bayraktar стали дополнительным элементом превосходства над Черноморским флотом России.

В Вооруженных силах Украины прекрасно понимают, что за беспилотниками будущее,

– отметил Климчук.

По его словам, именно эта эскадрилья Bayraktar будет исполнять одну из основных ролей в Военно-Морских силах Украины и предоставит преимущество над российским флотом у которого в настоящее время аналогов таким беспилотникам нет.

Украина может усилить авиацию беспилотниками

В ближайшие 10 лет, как отметил журналист, беспилотные аппараты могут полностью заменить штурмовую авиацию. А Украина, у которой с авиацией сплошные проблемы, уже сейчас может ее ощутимо усилить с помощью тех самых Bayraktar.

Полный выпуск видеоблога "Стратегия победы": смотрите видео

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