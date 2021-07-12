Такі безпілотники високоефективні не лише в обороні, а стають незамінним елементом і успішної наступальної кампанії. Про це у відеоблозі "Стратегія перемоги" розповів Олег Климчук.

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Роль Bayraktar у ЗСУ

Він нагадав, що навесні 2021 року один з Bayraktar вперше здійснив політ у зоні Операції Об'єднаних Сил, поки що з метою розвідки. Тепер же, під час військово-морських навчань "Сі Бриз", Bayraktar стали додатковим елементом переваги над Чорноморським флотом Росії.

У Збройних силах України чудово розуміють, що за безпілотниками майбутнє,

– відзначив Климчук.

За його словами, саме ця ескадрилья Bayraktar виконуватиме одну з основних ролей у Військово-морських силах України та надасть перевагу над російським флотом у якого на цей час аналогів таким безпілотникам немає.

Україна може посилити авіацію безпілотниками

У найближчі 10 років, як відзначив журналіст, безпілотні апарати можуть повністю замінити штурмову авіацію. А Україна, у якої з авіацією суцільні проблеми, вже зараз може її відчутно посилити за допомогою тих самих Bayraktar.

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