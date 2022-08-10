ВСУ попали по 2 опорным пунктам россиян в более чем 40 километрах от Херсона

Бойцы ВСУ продолжают наносить мощные удары по позициям оккупантов на Юге. 9 августа они ударили по 2 опорным пунктам захватчиков в более чем 40 километрах от Херсона.

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что ситуация в регионе остается напряженной и сложной , однако ее развитие полностью находится под контролем сил обороны.

оккупанты продолжают вести боевые действия на занимаемом рубеже обороны. Существенных изменений в составе и положении подразделений вражеских войск пока нет.

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Защитники уничтожили кучу вражеской техники на Юге

Захватчики 9 августа пытались вернуть утраченное положение. Для этого вражеский десантно-штурмовой взвод пытался провести разведку боем в направлении недавно освобожденного Лозового. Однако успеха россияне не имели, поэтому были вынуждены отступить.

Также они обстреляли тяжелой ствольной артиллерией 152 калибра Криворожский район, вблизи Великой Костромки. К счастью, эта атака прошла без человеческих потерь. Снаряды прилетевших по сельскохозяйственным площадям обошлось без человеческих потерь.

Всего в течение дня враг нанес 2 ракетных и 3 авиационных удара по позициям украинских защитников. Также они выпустили 5 крылатых ракет типа "воздух - воздух" по атаковавшим их самолетам Воздушных сил. Однако потери украинской авиации оккупанты не нанесли.

Результатом же 7 авиационных ударов ВСУ стало попадание по:

5 очагах живой силы, вооружения и техники россиян в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах;

2 опорных пунктах в более чем 40 километрах от Херсона.

Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":

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