ВСУ попали по врагу в Херсонской области, возле Бахмута позиционные бои: главное из Генштаба

Украинские войска продолжают сдерживать наступление оккупантов на Бахмут, где не прекращаются позиционные бои.

Генштаб ВСУ в вечерней сводке 14 марта информирует об оперативной обстановке на всех направлениях фронта.

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Россияне продолжают наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Не оставляют попыток выйти на административную границу Донецкой и Луганской областей,

– говорится в сообщении.

Ракетные атаки врага

За сутки россияне нанесли 30 авиационных и 8 ракетных ударов, один из которых — по городу Краматорск. Повреждено трехэтажное жилое здание, есть погибшие и раненые среди местного населения.

Еще один ракетный удар оккупанты нанесли по городу Затока Одесской области — обломками ракеты повреждено одно из зданий детского учебного заведения "Золотая Рыбка". Жертв и потерь среди местного населения нет.

Также, оккупанты произвели более 33 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.

Какая ситуация на фронте на войне в Украине

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Оккупанты продолжают инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. А на территории Белгородской области вооруженные силы России держат группировку войск для проведения демонстративных действий, чтобы не допустить переброски украинских подразделений на другие направления.

В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Архиповка, Михальчина Слобода, Колос и Елино Черниговской области, Украинское, Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Ромашково, Бачевск, Стариково, Волфино, Грабовское и Порозок на Сумщине, а также Казачья Лопань, Гранов, Глубокое, Красное, Бологовка, Красное Первое, Двуречная и Западное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях в течение суток россияне безуспешно пытались прорвать защиту Сил обороны.

В очередной раз артиллерийским обстрелам подверглись ряд населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения, а именно: Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка и Золотаровка Луганской области. Оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки.

На Бахмутском направлении россияне не оставляют попыток захватить Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои.

В то же время, украинские защитники отбили атаки россиян в районах населенных пунктов Ягодное, Хромово и Орехово-Васильевка. Российским обстрелам подверглись, в частности, Никифоровка, Васюковка, Миньковка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Константиновка, Курдюмовка, Озаряновка и Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях россияне безуспешно наступали в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Новокалиново и Марьинка. Российским обстрелам подверглись, в частности, Бердичи, Каменка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Красногоровка, Невельское, Марьинка, Георгиевка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов рядом с линией столкновения, в частности, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Заречное, Железнодорожное, Каменское, Марьевка и Новоселка Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Качкаровка, Веселое, Ивановка, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Днепровское и Берегово Херсонской области и город Херсон.

Ситуация на оккупированных территориях

В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки в населенном пункте Абрикосовка временно занятой территории Херсонской области оккупанты при активной поддержке местной оккупационной так называемой "власти" осуществляли фильтрационные мероприятия в отношении местного населения.

На территории прибрежных турбаз и пансионатов города Ялта Донецкой области, за последние несколько суток, было размещено дополнительно около тысячи военнослужащих российского войска.

Сообщается, что в связи с этим полностью перекрыты ближайшие улицы и вся пляжная зона, расставлены дополнительные блокпосты и вдвое увеличено количество пеших патрулей. Замечено оборудование инженерных заграждений и окопов и блиндажей на территории баз отдыха в непосредственной близости к местам базирования оккупантов. Также увеличено количество обучающих стрельб из разных видов вооружения в направлении моря.

9 ударов по оккупантам

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения личного состава оккупационного войска.