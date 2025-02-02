"Россиян ждет сложный период": чем важно поражение ВСУ командного центра россиян на Курщине

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины 31 января успешно ударили по командному пункту группировки войск "Курск" в Рыльске, что на Курщине. В результате уничтожения пункта россияне некоторое время будут полностью дезориентированы.

Оккупантам потребуется время на восстановление координационных действий по наступлениям, а восстановить кадры практически невозможно. Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что ВСУ могут воспользоваться успехом для собственных наступлений.

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Последствия поражения российского командного центра

Генерал армии отметил, что Украина уже перешла к ударам в глубокий тыл врага, уничтожая военные объекты инфраструктуры, пусковые установки, нефтеперерабатывающие заводы и аэродромы.

Самое главное в прифронтовой зоне – возможности Сил обороны уничтожать тактические и стратегические командные пункты россиян, которые планируют наступательные операции.

Уничтожение командного пункта такого уровня дезорганизует работу всей фронтовой сети – это 65 тысяч различных подразделений, которые сейчас находятся в формате наступательных действий,

– подчеркнул Маломуж.

Говорится обо всех подразделениях, которые работают с ракетными системами, артиллерией, бронетехникой и авиацией. Ведь вся структура, которая отвечала за отдачу приказов, контролем над их выполнением и координацию действий оккупантов находилась в этом командном пункте.

Если координацию наступательных операций удалось нейтрализовать на несколько дней, то восстановить кадры в ближайшее время практически невозможно. Россиянам нужно будет заменить и высший командный состав, и среднее звено, и операторов, которые организовывали работу непосредственно в штабе,

– объяснил генерал армии.

Маломуж добавил, что украинские военные также могут использовать удар для наступления, ведь враг не сможет быстро и качественно организовать свою работу.

Кстати, в Институте изучения войны сообщили, что украинские военные продвинулись вдоль улицы Новоселовка в северо-западной части села Погребки, что расположено к северо-западу от Суджи. Российские пропагандисты заявляли об успешных продвижениях российских оккупантов, но аналитики эту информацию опровергли.