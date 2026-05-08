ВСУ поразили НПЗ "Ярославльский", нефтебазу оккупантов на Луганщине и другие объекты

Накануне парада в Москве Силы обороны эффективно отрабатывают по российским военным объектам в тылу врага. Под удар попали и оккупированные территории.

Об этом сообщили в Генштабе вечером 8 мая.

Что известно об успехах ВСУ?

Украина поразила стратегически важное предприятие и один из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли. Речь о НПЗ "Ярославский".

7 мая и в ночь на 8 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов. В частности, поражен нефтеперерабатывающий завод "Ярославльский" в Ярославской области,

– говорится в сообщении.

Степень нанесенного ущерба уточняется. Известно, что на предприятии пожар.

Показываем НПЗ "Ярославский" на карте России

Это в 675 километрах от Украины по прямой.

Справка. Мощность переработки этого НПЗ – около 15 миллионов тонн нефти в год. Продукция завода включает бензин, дизельное и реактивное топливо, она является критически важной для логистики российской армии.

Какие еще объекты поразила Украина:

атакован склад хранения БпЛА в Ростове-на-Дону Ростовской области, там пожар;

поражена нефтебаза "Луганская" в Луганске, а также склады горюче-смазочных материалов россиян в районах Петропавловки и Новомикольского на ВОТ Луганской области;

поражено ремонтное подразделение в Ровеньках на ВОТ Луганской области, узлы связи в районах Зеленополя, Новомихайловки и Конских Раздоров Запорожской области;

поражен вражеский зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в районе Михайловки Запорожской области и радиолокационная станция "Каста-2Е" в районе Мысового на ВОТ АР Крым.

Интересно! Военный эксперт Владислав Селезнев в разговоре с 24 Каналом намекнул, что россияне стянули всю ПВО в Москву, поэтому сами виноваты в ударе. Они надеялись, что наши военные не дотянутся до одного из крупнейших НПЗ на территории России – в Ярославле. К слову, от его устойчивой работы зависит время поставки нефтепродуктов для нужд российских оккупантов.

Зеленский и "Мадьяр" тоже говорили о НПЗ "Ярославльский"

Президент утром 8 мая подтвердил поражение НПЗ в Ярославле. Он сказал, что украинский удар – это проявление справедливости. Ведь этот объект имел большое значение для финансирования российской войны.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди ("Мадьяр") утром 8 мая заявил: в операции участвовали его подчиненные бойцы ГУР. Ударили по заводу "Ярославльнефтеоргсинтез", название которого россияне сокращают как ЯНОС.