Удар по Сочи и Крыму: ВСУ уничтожили РЛС комплекса С-400 "Триумф" и базы БПЛА оккупантов

Силы обороны Украины в течение 13 сентября и в ночь на 14 сентября нанесли удар по радиолокационной станции, входящей в состав комплекса С-400 "Триумф" в Сочи, а также по ряду других военных объектов противника. В результате успешных ударов были уничтожены базы запуска беспилотников, пункты управления, станции связи и навигационное оборудование оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Ликвидация баз беспилотников и пунктов управления

Ключевым элементом успешной операции стало поражение многофункциональной радиолокационной станции 92Н6 в Краснодарском крае России.

Важно! Эта система является одним из главных компонентов зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф", ведь именно она обеспечивает сопровождение воздушных целей и наведение на них ракет.

Помимо объектов ПВО на территории страны-агрессора, украинские военные нанесли эффективные удары по инфраструктуре вражеских ударных дронов. В районах Курска и оккупированного Донецка были поражены места хранения, подготовки и непосредственного запуска БПЛА.

В то же время в Новогродовке в Донецкой области силы агрессора лишились пункта управления БПЛА одного из подразделений.

Поражение объектов навигации и связи

На территории Брянской области России украинские подразделения ликвидировали 3 радиолокационные станции противника в населенных пунктах Литиж, Тростенчик и Липовец. Кроме того, в Рохманово, Красном Стяге и Камене этой же области уничтожены 3 вражеских ретранслятора.

Серьезный удар был нанесен по военной инфраструктуре оккупантов в Крыму. В районе аэродрома Саки на временно оккупированном полуострове была поражена радиосистема ближней навигации, которую захватчики использовали для обеспечения полетов.

В настоящее время степень ущерба, нанесенного российским войскам, уточняется, а системная работа по ключевым военным целям врага продолжается.

Что известно о возможной ликвидации российского офицера?

По информации вражеских СМИ, генерал-лейтенант Сергей Мильчаков, вероятно, погиб в результате удара по штабу 51-й армии Южного военного округа России.

Мильчаков возглавлял 51-ю общевойсковую армию, участвующую в войне против Украины. Также он имел звание "Героя России". Ранее его имя упоминалось в расследованиях, связанных с коррупцией и предполагаемой наркоторговлей среди военнослужащих этой армии.