Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ліквідація баз безпілотників та пунктів управління

Ключовим елементом успішної операції стало ураження багатофункціональної радіолокаційної станції 92Н6 у Краснодарському краї Росії.

Важливо! Ця система є одним із головних компонентів зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф", адже саме вона забезпечує супровід повітряних цілей та наведення на них ракет.

Окрім об'єктів ППО на території країни-агресорки, українські військові завдали ефективних ударів по інфраструктурі ворожих ударних дронів. У районах Курська та окупованого Донецька уражено місця зберігання, підготовки та безпосереднього пуску БпЛА.

Водночас у Новогродівці на Донеччині сили агресора втратили пункт управління БпЛА одного з підрозділів.

Ураження об'єктів навігації та зв'язку

На території Брянської області Росії українські підрозділи ліквідували 3 радіолокаційні станції противника у населених пунктах Літиж, Тростенчик та Липовець. Додатково у Рохмановому, Красному Стязі та Камені цієї ж області знищено 3 ворожі ретранслятори.

Важливого удару зазнала військова інфраструктура окупантів у Криму. У районі аеродрому Саки на тимчасово окупованому півострові уражено радіосистему ближньої навігації, яку загарбники використовували для забезпечення польотів.

Наразі ступінь завданих російським військам збитків уточнюється, а системна робота по ключових військових цілях ворога триває.

Що відомо про можливу ліквідацію російського офіцера?

За інформацією ворожих медіа, генерал-лейтенант Сергій Мільчаков, ймовірно, загинув у результаті удару по штабу 51-ї армії Південного військового округу Росії.

Мільчаков очолював 51-шу загальновійськову армію, яка бере участь у війні проти України. Також він мав звання "героя Росії". Раніше його ім'я згадувалося у розслідуваннях, пов'язаних із корупцією та ймовірним наркоторгівлею серед військовослужбовців цієї армії.