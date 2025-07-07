ВСУ поразили российский завод по производству боеприпасов под Москвой
- ВСУ поразили российский завод по производству боеприпасов в Московской области, вызвав серию взрывов в районе города Краснозаводск.
- Атака была направлена на снижение возможностей противника по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, в частности термобарических боевых частей для БпЛА типа Shahed.
Силы обороны Украины поразили вражеский завод по производству боеприпасов в Московской области. Зафиксирована серия взрывов в районе города Краснозаводск и движение пожарной техники в соседних населенных пунктах.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Неизвестные БпЛА снова атаковали Московскую область: под ударом мог быть химический завод
В Генштабе рассказали об атаке
Защитники Украины осуществили огневое поражение АО "Краснозаводской химический завод", что в Московской области России в ночь на 7 июля. Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны сделали это в рамках снижения возможностей противника по производству взрывчатых веществ и боеприпасов.
На предприятии осуществляется производство пиротехнических средств и боеприпасов, в частности термобарических боевых частей для БпЛА типа Shahed,
– объяснили военные.
В Генштабе сообщили о фиксации серии взрывов в районе города Краснозаводск и движение пожарной техники в соседних населенных пунктах. Сейчас результаты огневого поражения уточняются.
Ранее дроны ГУР атаковали Ильский НПЗ имени Шамара в Краснодарском крае. Источники сообщали о попадании в один из технологических цехов предприятия.