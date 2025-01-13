Попадание по Ростову привело к уменьшению "Шахедов" в атаках на Украину, авиационный эксперт

Украина атаковала склад в Ростовской области, где хранились дроны-разведчики. Это привело к уменьшению количества беспилотников, которые будут атаковать Украину.

Эксперт по авиации Константин Криволап в эфире 24 Канала рассказал, что стратегия Украины заключалась в том, чтобы поразить объекты, которые имеют значительный потенциал к детонации или могут стать причиной пожара. Такими объектами могут быть склады с боеприпасами, снаряжением или амуницией, которые могут быть использованы на фронте в ближайшее время.

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Он добавил, что удар по заводу в Ростовской области был точечным и хорошо спланированным.

Этот объект не только использовался как складские помещения, но и был задействован в производстве оборудования, применяемого в военной промышленности. В частности, там изготавливали средства для классификации материалов, композитные материалы, пластики и т.д,

– сказал Криволап.

Он отметил, что именно эти компоненты имеют критическое значение в создании дронов и другой военной техники.

Поражение непосредственно повлияло на способность оперативно изготавливать и доставлять необходимое количество "Шахедов".

"Например, сегодня было зафиксировано более ста таких дронов, оснащенных имитаторами, которые атаковали различные цели. В ближайшие несколько дней ожидается уменьшение количества атак примерно на 20 – 25%, поскольку логистика не позволит быстро восстановить производство и поставки", – подытожил Константин Криволап.