Силы обороны уничтожили ЗРК "Бук-М3" и базы БПЛА оккупантов в нескольких областях

3 октября и в ночь на 4 октября украинские военные нанесли точные удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов. Среди пораженных целей – вражеский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3", базы ударных БПЛА, станция РЭБ и телекоммуникационные узлы.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, подразделения Сил обороны провели серию успешных атак на нескольких направлениях фронта и в приграничных областях России.

Системное уничтожение инфраструктуры БПЛА и связи

В районе населенного пункта Курошаны Запорожской области украинские бойцы уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" российской армии. Одновременно в районе Донецка силы обороны нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников противника.

Нейтрализация площадок запуска и хранения дронов является приоритетной задачей, поскольку это напрямую снижает способность России проводить атаки на гражданские объекты. Кроме того, в районе города Климово Брянской области была успешно поражена российская станция радиоэлектронной борьбы.

Также были подвергнуты огневому поражению важные элементы системы управления и обеспечения противника. В районах Горняка, Ясиноватой и Донецка уничтожены телекоммуникационные узлы оккупационных подразделений, а вблизи Веселой Тарасовки и Лисичанска в Луганской области поражены ремонтные подразделения захватчиков.

Работа по ключевым военным целям противника продолжается. Продолжение следует!

– резюмировали в Генштабе.

Напомним, ранее мы писали, что украинские Силы обороны нанесли удары по трем важным нефтяным объектам в России, расположенных на расстоянии 480–1000 километров от линии фронта. Среди пораженных целей – Волгоградский НПЗ, большой нефтехимический объект в Самарской области и стратегическая станция "Самара".