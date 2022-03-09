ВСУ пошли в наступление в Бородянке и Макарове: враг понес значительные потери

Вооруженные Силы Украины мужественно держат оборону в Киевской области и отбивают атаки врага. В двух городах украинские военные пошли в наступление и уничтожили много оккупантов.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты деморализованы, а их психологическое состояние стремительно ухудшается.

Темы На Востоке украинские войска сдерживают врага сразу в трех районах: отчет Генштаба ВСУ

Так, в районе населенных пунктов Бородянка и Макаров во время наступательных действий подразделений Вооруженных Сил противник понес значительные потери.

В Генштабе добавили, что группировка сил обороны города Киева удерживает определенные рубежи.

К слову, оккупанты пытались прорвать оборону на Луганском направлении, однако у них ничего не получилось. Подразделения ООС эффектно уничтожили российские войска. Штаб ООС показал последствия для оккупантов после боя.

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