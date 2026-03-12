Спасли Запорожье: как ВСУ обхитрили россиян на фронте и почему дальше может быть еще интереснее

Силы обороны Украины продемонстрировали успешные контрудары на поле боя, вернув под свой контроль почти всю территорию Днепропетровщины. Эксперты говорят, что для россиян это стало двойным шоком.

Российские войска не только потеряли захваченные территории – теперь под угрозой их продвижение на другом направлении. Специально для 24 Канала эксперты разобрали, что сейчас происходит на фронте, как ВСУ смогли вернуть себе инициативу и что еще может измениться в боях.

Какая российская тактика перестала работать?

В Генштабе сообщили, что украинские военные почти полностью выбили россиян из Днепропетровской области. Там зачистили 400 квадратных километров. Военный обозреватель Иван Тимочко отметил, что Россия приложила огромные усилия, чтобы зайти в Днепропетровскую область. Они придумывали различные способы, чтобы по крайней мере символически показать, что пересекли границы новой области.

Пропагандисты постоянно акцентировали на этом: мол, Россия еще может показать огромный успех на фронте, расширив его до новой области.

Россия подавала это как стратегический успех. Теперь получается, что на одном из направлений они стратегически проиграли. Освобождение Днепропетровщины – серьезный удар и вызов,

– подчеркнул Тимочко.

Кремль знал, что фактически отправляет своих военных на верную смерть. ВСУ там с чрезвычайно высокой результативностью уничтожали врага. В конце концов, наши воины отвоевали территории еще быстрее, чем россияне их захватили. Так что потери России оказались абсолютно напрасными.

Кроме военного, это событие будет иметь и политическое значение для Владимира Путина. Успех Сил обороны – это настоящая пощечина всему российскому командованию.

"Важный момент. Уже перестала работать российская стратегия продвижения – инфильтрация. На эти действия нашли контрдействия. Большое количество российских войск, которые инфильтровались и просачивались, были уничтожены", – отметил военный обозреватель.

Украинская же сторона показала невероятные результаты. Нашим бойцам не просто удалось отбить территории, но и обезопасить другое направление – Запорожское.

Как контрудары на Днепропетровщине спасли Запорожье?

Военный эксперт, летчик-инструктор полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заметил, что действия украинских военных нельзя назвать полноценной контрнаступательной операцией. Это скорее контрнаступательные действия тактического уровня.

В частности, это можно объяснить тем, что для масштабной операции нужно привлечь как минимум две дивизии, или три – четыре корпуса. Такие силы пока не участвуют в контрударах.

Основная задача наших действий – не дать россиянам возможность создать группировку для атаки на северо-восточную часть Запорожской области со стороны Гуляйполя. Контрударом мы фактически нивелировали эту проблему для Запорожья. Некоторые наши штурмовые подразделения продолжают контрнаступление тактического уровня, и положительная динамика сохраняется,

– объяснил Свитан.

Полковник запаса добавил, что российская армия допустила ошибку, которую также использовали ВСУ в свою пользу. Они стремительно начали продвигаться в Днепропетровскую область, забыв об укреплении тылов и оперативном наполнении.

"Сейчас мы их поймали и отжимаем назад, возвращая ранее утраченные рубежи", – добавил военный эксперт.

И все же худшая ситуация для россиян даже не на Днепропетровщине, а в Запорожской области. Сухопутный коридор там является зоной, куда долетают украинские средства поражения. Это и не дает возможность россиянам развить наступление.

"Россияне прижаты фронтом к Азовскому морю. Сколько бы военных там не было, они будут оставаться в затруднительном положении из-за расположения самого фронта. Своими ракетами мы достаем до Азовского побережья, то есть можем перерезать сухопутный коридор с воздуха", – подчеркнул Свитан.

Поэтому главной задачей россиян было расширить сухопутный коридор, и они перебросили немало военных в район Гуляйполя в сторону Покровского. Но они уперлись в Гуляйполе и Орехов.

Что нужно Украине для прорыва на фронте?

Итак, без расширения сухопутного коридора на этом участке россияне постоянно будут под украинскими ударами. Измениться ситуация в корне может тогда, считает Свитан, когда у Украины появится больше авиации, и главное – достаточно вооружения для нее.

Ведь наличие большого количества самолетов без ракет или других снарядов – просто не имеют смысла.

Как только у нас будет достаточно самолетов и средств поражения, мы перережем этот сухопутный коридор врага. Тогда Запорожский фронт будет фронтом для дальнейших наступательных операций (Украины, – 24 Канал) для выхода на Азовское побережье. Россияне это прекрасно понимают, поэтому будут делать все, чтобы этот коридор для себя расширить,

– пояснил полковник запаса.

Однако как только враг хочет собрать большую группировку для наступления – туда прилетают украинские средства. Останавливать врага могут и контрударами. Фактически украинские военные прекрасно играют на опережение.

Несмотря ни на что, подытожил Свитан, главной задачей на 2026 год для россиян будет именно Запорожская область.

Что сейчас происходит на фронте: главное