ВСУ поставят "точку" по агрессии России на поле боя, – Арестович
11 марта 2022 , 15:40Читати новину українською
Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович прокомментировал ситуацию по нападению России на Украину.
По его словам, вся ситуация будет решена в поле боя. ВСУ и другие силы обороны поставят "точку" в агрессии Российской Федерации.
Интересно Противник остановлен практически по всем направлениям, украинские войска осуществляют контратаки.
Кроме того, он сообщил, какие потери понес противник за сутки:
- Личного состава – 266 человек военнослужащих.
- Танков – 18.
- Боевых бронированных машин – 60.
- Артиллерийских систем – 2 единицы.
- Реактивные системы залпового огня – 2 единицы.
- Средств ПВО – 2 единицы.
- Автомобильной техники – 32 единицы.
"Однако по новым данным в сутки сбили 6 самолетов и эта информация могла еще не успеть попасть в официальные данные", – добавил Арестович.
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