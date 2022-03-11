ВСУ поставят "точку" по агрессии России на поле боя, – Арестович

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович прокомментировал ситуацию по нападению России на Украину.

По его словам, вся ситуация будет решена в поле боя. ВСУ и другие силы обороны поставят "точку" в агрессии Российской Федерации.

Интересно Противник остановлен практически по всем направлениям, украинские войска осуществляют контратаки.

Кроме того, он сообщил, какие потери понес противник за сутки:

Личного состава – 266 человек военнослужащих.

Танков – 18.

Боевых бронированных машин – 60.

Артиллерийских систем – 2 единицы.

Реактивные системы залпового огня – 2 единицы.

Средств ПВО – 2 единицы.

Автомобильной техники – 32 единицы.

"Однако по новым данным в сутки сбили 6 самолетов и эта информация могла еще не успеть попасть в официальные данные", – добавил Арестович.

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