За його словами, вся ситуація буде вирішена на полі бою. ЗСУ та інші сили оборони поставлять "крапку" в агресії Російської Федерації.
Цікаво Противник зупинений практично по всіх напрямках, українські війська здійснюють контратаки
Крім того, він повідомив, яких втрат зазнав противник за добу:
- Особового складу – 266 осіб військовослужбовців.
- Танків – 18.
- Бойових броньованих машин – 60.
- Артилерійських систем – 2 одиниці.
- Реактивних систем залпового вогню – 2 одиниці.
- Засобів ППО – 2 одиниці.
- Автомобільної техніки – 32 одиниці.
"Проте за новими даними протягом доби збили 6 літаків й ця інформація могла ще не встигнути потрапити в офіційні дані", – додав Арестович.
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