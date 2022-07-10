В Белогоровке россияне заходили несколько раз, но ВСУ каждый раз отбивали, – Гайдай
Источник:телеграм Сергея Гайдая
российские оккупанты хотят полностью захватить Луганскую область. Поэтому они штурмуют населенные пункты по несколько раз, таких как Белогоровка. Однако ВСУ отражают наступление.
Враг в дальнейшем стягивает все свои войска в поселок. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 10 июля.
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Захватить Белогоровку никак не удается
В Белогоровку несколько раз заходили россияне, но ВСУ их каждый раз выбивали. Враг стягивает войска вблизи Белогоровки, обстреливает окрестные населенные пункты, наносит авиационных ударов, а скороручно оккупировать всю Луганщину все еще не в состоянии,
– говорится в сообщении.
Глава Луганской ОВА добавил, что только в последнюю ночь россияне совершили 7 артиллерийских обстрелов и 4 ракетных удара.
Основное от Сергея Гайдая по состоянию на утро 10 июля
- за прошедшие сутки россиянам не удалось продвинуться дальше;
- ВСУ взорвали очередные склады в глубоком тылу врага;
- россияне пытаются провести электроснабжение в Лисичанск из Луганска;
- централизованное водоснабжение им восстановить не удастся;
- Северодонецк остается без коммуникаций – город ожидает коммунальный коллапс;
- для восстановления инфраструктуры этих городов понадобятся сотни миллиардов гривен.
- на Донецком направлении оккупанты потеряли около 20 танков;
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