В Белогоровке россияне заходили несколько раз, но ВСУ каждый раз отбивали, – Гайдай

российские оккупанты хотят полностью захватить Луганскую область. Поэтому они штурмуют населенные пункты по несколько раз, таких как Белогоровка. Однако ВСУ отражают наступление.

Враг в дальнейшем стягивает все свои войска в поселок. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 10 июля.

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Захватить Белогоровку никак не удается

В Белогоровку несколько раз заходили россияне, но ВСУ их каждый раз выбивали. Враг стягивает войска вблизи Белогоровки, обстреливает окрестные населенные пункты, наносит авиационных ударов, а скороручно оккупировать всю Луганщину все еще не в состоянии,

– говорится в сообщении.

Глава Луганской ОВА добавил, что только в последнюю ночь россияне совершили 7 артиллерийских обстрелов и 4 ракетных удара.

Основное от Сергея Гайдая по состоянию на утро 10 июля

за прошедшие сутки россиянам не удалось продвинуться дальше;

ВСУ взорвали очередные склады в глубоком тылу врага;

россияне пытаются провести электроснабжение в Лисичанск из Луганска;

централизованное водоснабжение им восстановить не удастся;

Северодонецк остается без коммуникаций – город ожидает коммунальный коллапс;

для восстановления инфраструктуры этих городов понадобятся сотни миллиардов гривен.

на Донецком направлении оккупанты потеряли около 20 танков;

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