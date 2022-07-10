Ворог надалі стягує всі свої війська до селища. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 10 липня.

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Захопити Білогорівку ніяк не вдається

У Білогорівку декілька разів заходили росіяни, але ЗСУ їх щоразу вибивали. Ворог стягує війська поблизу Білогорівки, обстрілює навколишні населені пункти, завдає авіаційних ударів, а швидкоруч окупувати усю Луганщину все ще не в змозі,

– мовиться в повідомленні.

Голова Луганської ОВА додав, що лише останньої ночі росіяни здійснили 7 артилерійських обстрілів і 4 ракетні удари.

Основне від Сергія Гайдая станом на ранок 10 липня

за минулу добу росіянам не вдалося просунутися далі;

ЗСУ підірвали чергові склади в глибокому тилу ворога;

росіяни намагаються провести електропостачання до Лисичанська аж із Луганська;

централізоване водопостачання їм відновити не вдасться;

Сєвєродонецьк залишається без комунікацій – місто очікує комунальний колапс;

на відновлення інфраструктури цих міст знадобляться сотні мільярдів гривень.

на Донецькому напрямку окупанти втратили близько 20 танків;

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