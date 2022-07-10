росіянам вдалося швидко просунутись на Півночі через те, що були помилки в укріпленні. Зараз усе це врахували. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телеканалу "Рада" 10 липня, повідомляє 24 канал.

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Усі шпарини знайшли

По всій довжині кордону (з білоруссю – 24 канал) відбувається зараз робота по укріпленню. Відбулась велика робота над помилками. Зараз розуміємо ці найскладніші місця, шпарини, де вони могли проходити. Тривають роботи, щоб загроза з білорусі була мінімізована,

– каже Вадим Денисенко.

Останні новини про ситуацію на прикордонні з білоруссю

9 липня білоруська сторона активізувала засоби радіоелектронної боротьби, щоб не допустити розвідку безпілотниками з боку українців.

У білорусі спостерігається посилення авіатренувань одразу на 5 аеродромах. Активізація зумовлена приїздом пілотів з росії, які проводять тут навчання з десантування. Навчання триватимуть щонайменше до 16 липня.

До слова, загроза для України з території білорусі зберігається. Ворожі війська можуть завдавати ракетних та авіаційних ударів.

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