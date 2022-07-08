За попередніми даними, навчання на білоруських полігонах триватимуть щонайменше до 16 липня. Водночас моніторингова група "Беларускі Гаюн" попереджає про "тренування" поза спеціально відведеними місцями.

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Де фіксують помітне збільшення кількості тренувань

Як повідомили білоруські активісти, помітне збільшення кількості тренувань фіксують на військових аеродромах у:

Барановичах,

Мачулищах,

Ліді,

Лунинці,

Бобруйску.

Аеродром у Барановичах (Брестська область)

Відомо, що на одному із головних військових аеродромів білорусі тренуються пілоти винищувачів. Тут фіксують зльоти із бойовим оснащенням, різкий старт та швидкий набір висоти. З 16 червня на аеродром періодично відбувається тренувальна висадка десанту з військово-транспортного вертольота Мі-8.

Зазвичай такі тренування проходять кілька разів на рік, але за три тижні вже перевищено їхню річну норму,

– зауважили автори телеграм-каналу "Беларускі Гаюн".

Крім того, до Барановичів прибули близько 20 пілотів із росії. Вони приїхали до міста вранці 7 липня звичайним поїздом Москва – Брест. Цікаво, що спостерігається певна кореляція приїзду російських військових зі збільшенням кількості авіатренувань.

Нетипові навчання у Мачулищах

Сьогодні вранці вперше було проведено навчання з висадки десанту в Єльському районі. Висадка проходила у найвищій точці місцевості, у 3 – 4 підходи по 9 осіб. Також, як і в Барановичах, десантувалися з Мі-8, який згодом відлетів у бік Мозиря.



Посилення навчань на території білорусі / Фото "Беларускі Гаюн"

Відновлення тренувальних польотів фіксується у Лунинці та Ліді

У Ліді зафіксовані вкрай низькі польоти літака Л-39, на якому зазвичай тренують новачків.

Водночас супутникові знімки свідчать, що біля аеродрому у Лунинці розгорнувся табір з близько 2,5 тисячі військових, воєнна техніка та штурмовики Су-25.

Бобруйськ: мінімум даних

З 6 липня у місті пройшли два тренування з висадки десанту над аеродромом. Більше інформації наразі немає.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що росіяни посилюють свою військову присутність на аеродромі "Зябровка", що неподалік кордону з Чернігівщиною, – танки, БМП, також збільшилась кількість зенітних ракетних комплексів.

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