Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин в эфире телемарафона заявил, что наши военные уничтожают и маломоторные лодки врага.
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Любые плавсредства противника уничтожаются (Вооруженными Силами Украины – 24 Канал). Уничтожаются не только катера, но и маломоторные лодки, на которых небольшие группы противника пытаются осуществлять свою деятельность,
– заявил Ерин.
По его словам, это происходит постоянно. То есть наши военные постоянно контролируют противника и его передвижение.
По словам руководителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, такая деятельность ВСУ – регулярная.
"Уничтожения происходят регулярно. Просто результаты этих уничтожений не всегда можно полностью подтвердить", – объяснил Евгений Ерин.
Поэтому информация не всегда обнародуется. Что касается уничтоженного 9 января катера, то полковник заверил – дополнительных подробностей пока нет.
Что известно об уничтоженном катере и лодках противника
- 10 января в утренней сводке Генштаба ВСУ появилась информация, что ВСУ ликвидировали один корабль врага. То есть потери выросли до 17 единиц.
- Впоследствии в Минобороны эту информацию подтвердили. По данным ВСУ, уничтожить вражеский катер удалось в дельте реки Днепр, а именно в районе острова Белогрудый. Устранили вражескую технику силы обороны Таврического направления артиллерийскими средствами.
- Евгений Ерин уточнил, что на уничтоженном корабле были российские военные. Их количество пока не известно.
- Однако в эфире 24 Канала Ерин сказал, что, кроме вражеского катера, ВСУ ликвидировали еще две маломоторные лодки с диверсионными группами.