Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин в эфире телемарафона заявил, что наши военные уничтожают и маломоторные лодки врага.

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Любые плавсредства противника уничтожаются (Вооруженными Силами Украины – 24 Канал). Уничтожаются не только катера, но и маломоторные лодки, на которых небольшие группы противника пытаются осуществлять свою деятельность,

– заявил Ерин.

По его словам, это происходит постоянно. То есть наши военные постоянно контролируют противника и его передвижение.

По словам руководителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, такая деятельность ВСУ – регулярная.

"Уничтожения происходят регулярно. Просто результаты этих уничтожений не всегда можно полностью подтвердить", – объяснил Евгений Ерин.

Поэтому информация не всегда обнародуется. Что касается уничтоженного 9 января катера, то полковник заверил – дополнительных подробностей пока нет.

Что известно об уничтоженном катере и лодках противника