Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін в ефірі телемарафону заявив, що наші військові знищують й маломоторні човни ворога.

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Будь-які плавзасоби противника знищуються (Збройними Силами України – 24 Канал). Знищуються не тільки катери, а й маломоторні човни, на яких невеликі групи противника намагаються здійснювати свою діяльність,

– заявив Єрін.

За його словами, це відбувається постійно. Тобто наші військові постійно контролюють противника та його пересування.

За словами керівника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, така діяльність ЗСУ – регулярна.

"Знищення відбуваються регулярно. Просто результати цих знищень не завжди можливо стовідсотково підтвердити", – пояснив Євген Єрін.

Саме тому ця інформація не завжди оприлюднюється. Щодо знищеного 9 січня катера, то полковник запевнив – додаткових подробиць наразі немає.

Що відомо про знищений катер та човни противника