Об этом рассказал командующий логистикой сухопутных войск ВСУ генерал Владимир Карпенко. Все потери сейчас обусловлены очень большой интенсивностью конфликта на близких расстояниях.

Обратите внимание Если Украине дадут необходимое оружие, то контрнаступление развернем до сентября, – генерал Марченко

Сколько единиц техники потеряла Украина

Потери техники в каждом бою наших защитников составляют примерно 30 – 40%. Иногда количество уничтоженного врагом достигает и половины.

Следовательно, мы потеряли примерно 50 процентов. Утрачено около 1 300 боевых машин пехоты, 400 танков, 700 артиллерийских систем. Это математическая оценка, которую мы можем произвести на основе длины линии фронта и интенсивности конфликта,

– рассказал военный.

Он добавил, что это обеспечение техникой необходимо восстанавливать. Ведь без нее гораздо труднее вести борьбу против столь мощного врага.

Сколько техники нужно каждой бригаде

Генерал сказал, что с учетом всей протяженности фронта каждая бригада сейчас занимает ориентировочно 40 километров линии разграничения. По расчетам Карпенко, в общей сложности для прикрытия активного боевого конфликта Украине нужно около 40 бригад. Каждой бригаде требуется 100 БМП, 30 танков, 54 артиллерийские системы.

Итак, я даю вам эту оценку только для того, чтобы вы поняли, насколько значимое требование зависит от интенсивности конфликта.

– объяснил генерал.

Он акцентировал внимание на том, что в нашей стране продолжается война близкого контакта. В ней используют тяжелые артиллерийские системы, что приводит к большому количеству потерь.

"Война, которую мы сейчас наблюдаем в Украине, произошла в последний раз в 1945 году, когда мир победил зло. К сожалению, сегодня у нас нет технологий, которые позволили бы ограничить человеческие жертвы", – подытожил Владимир Карпенко.

США предоставляют Украине оружие, бьющее на 300 километров

До конца июня на вооружение ВСУ должна поступить первая партия HIMARS – американских ракетных систем. Они могут бить на расстояние более 70 километров обычными снарядами, а ракетами даже до 300 километров.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли рассказал, что они с партнерами уже провели обучение по пользованию этими системами для 60 военных ВСУ.

Кроме того, в Госдепе заверили, что разведка Штатов будет помогать Украине с поражением враждебных целей. Речь прежде всего о передаче точных координат противника, которые устанавливают с помощью спутников.

Украина также просит предоставить вооруженные беспилотники Predator. Ведь сейчас войну может выиграть та сторона, которая начнет использовать современное военное оснащение.

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