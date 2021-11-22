ВСУ применяли Javelin против оккупантов на Донбассе, – Буданов
Источник:Military Times
Глава разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Вооруженные силы Украины применяли противотанковый ракетный комплекс Javelin против оккупантов на Донбассе. Система является психологическим сдерживающим фактором для противника.
О применении Javelin на Востоке Украины глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью изданию.
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Украина использовала Javelin на Донбассе
Глава ГУР рассказал, что системы Javenlin использовали против российских войск вместе с дронами турецкого производства Bayraktar. Буданов подчеркнул, что такое вооружение ВСУ заставляет оккупантов дополнительно подумать перед очередной атакой.
В то же время он убежден, что Украина нуждается в дополнительной помощи США. Глава разведки отметил, что Вашингтон должен дать Украине больше, ведь именно сейчас пришло подходящее время.
Ни одна страна, кроме Украины, не имеет открытой войны с Россией. А у нас уже 7 лет. Мы уверены, что США должны дать нам все, что мы не получали раньше. Прямо сейчас,
– сказал Буданов.
В завершение он обратил внимание на важность помощи именно сейчас, потому что "потом может быть уже поздно".
Что известно о Javelin и поставках их Украине
- Javelin – переносной противотанковый ракетный комплекс американского производства. Он предназначен для поражения бронетехники и малоскоростных целей, в частности, вертолетов, беспилотников.
- Снабжение в Украину Javelin в рамках двусторонних договоренностей с США осуществляют с весны 2018 года.