ВСУ на Востоке приземлили вражеский штурмовик Су-25 и вертолет Ка-52

Защитникам украинского неба днем 4 января удалось "приземлить" вражеский штурмовик Су-25. Такая же участь постигла и на вертолет Ка-52.

Эти враждебные цели были уничтожены нашими воинами на востоке Украины. В Воздушных силах сообщили, что 2 единицы вражеской авиации уничтожены в течение 5 часов.

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Что известно о "жесткой посадке" вражеской авиации

В Воздушных силах сообщили, что в течение 5 часов 4 января подразделения зенитных ракетных войск "жестко посадили" вражеские штурмовик Су-25 и вертолет Ка-52. Компанию им составил еще и вражеский беспилотник "Орлан-10".

С 11.00 по 16.00 4 января 2023 на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожен российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52, и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10",

– сообщили в Воздушных силах.