ВСУ в прямом эфире похитили российский дрон

28 августа 2022 , 08:21
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Источник:

Зеркало недели

Вооруженные Силы Украины продолжают выгонять российских оккупантов с нашей земли. Они уничтожают как личный состав врага, так и его военную технику.

ВСУ в прямом эфире похитили российский дрон

Так, вчера ВСУ похитили российский дрон. Наши военные сделали это в прямом эфире.

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оккупантам удалось вовремя сбежать, пока в место старта "птички" не попала наша артиллерия,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что на заднем плане на видео   откровенный нацист и садист-кожедер Алексей Мильчаков. Он с удовольствием делал фото на фоне убитых украинских бойцов, а раньше –   съел голову убитого им щенка.

Смотрите, как это происходило: видео

Потери врага по состоянию на 27 августа

Украинские защитники и защитницы продолжают уничтожать оккупантов – за минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 250 российских бойцов. Так, ВСУ уже ликвидировали 46 500 оккупантов. Немалые потери оккупантов и в военной технике:

  • танков – 1 939 (+3) единиц;
  • боевых бронированных машин – 4 254 (+3) единицы;
  • артиллерийских систем – 1 045 (+5) единиц;
  • реактивных систем залпового огня – 274 (+2) единицы;
  • средств ПВО – 148 единиц;
  • самолетов – 234 единицы;
  • вертолетов – 202 единицы;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 836 (+2) единиц;
  • крылатых ракет – 196 единиц;
  • кораблей и катеров – 15 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 165 (+3) единиц;
  • специальной техники – 99 единиц.

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Автор: Марта Касіянчук