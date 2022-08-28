Вооруженные Силы Украины продолжают выгонять российских оккупантов с нашей земли. Они уничтожают как личный состав врага, так и его военную технику.

ВСУ в прямом эфире похитили российский дрон

Так, вчера ВСУ похитили российский дрон. Наши военные сделали это в прямом эфире.

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оккупантам удалось вовремя сбежать, пока в место старта "птички" не попала наша артиллерия,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что на заднем плане на видео откровенный нацист и садист-кожедер Алексей Мильчаков. Он с удовольствием делал фото на фоне убитых украинских бойцов, а раньше – съел голову убитого им щенка.

Смотрите, как это происходило: видео

Потери врага по состоянию на 27 августа

Украинские защитники и защитницы продолжают уничтожать оккупантов – за минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 250 российских бойцов. Так, ВСУ уже ликвидировали 46 500 оккупантов. Немалые потери оккупантов и в военной технике:

танков – 1 939 (+3) единиц;

боевых бронированных машин – 4 254 (+3) единицы;

артиллерийских систем – 1 045 (+5) единиц;

реактивных систем залпового огня – 274 (+2) единицы;

средств ПВО – 148 единиц;

самолетов – 234 единицы;

вертолетов – 202 единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 836 (+2) единиц;

крылатых ракет – 196 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 165 (+3) единиц;

специальной техники – 99 единиц.

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