Минус вражеские укрытия и "Грады": военные показали эффектные кадры уничтожения техники оккупантов

Украинские военные показали эффектные кадры боевой работы операторов беспилотников 33-й отдельной механизированной бригады. Под прицел защитников попал ряд вражеских целей, а результаты точных ударов запечатлели на видео.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Какую технику россиян уничтожили украинские военные?

На обнародованном видео украинские защитники демонстрируют результаты ударов по технике и позициям российских оккупантов.

В частности, операторы дронов 33-й отдельной механизированной бригады уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", а также вражеские наземные роботизированные комплексы.

Кроме того, под удары украинских беспилотников попали укрытия российской пехоты.

Как украинские защитники уничтожали вражескую технику: смотрите видео

В Сухопутных войсках подчеркнули, что украинские операторы дронов продолжают охоту на оккупантов и их технику.

Напомним, ранее мы писали, что подразделения Сил беспилотных систем установили абсолютный суточный рекорд, поразив 751 российского оккупанта за сутки.

Тогда операторы беспилотников успешно поразили 2 504 вражеские цели вдоль линии соприкосновения, разрушив более 700 укреплений и блиндажей противника.