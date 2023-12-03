Почему они стали неожиданностью для врага, и какие будут последствия – в ежедневной фронтовой сводке для 24 Канала проанализировал лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный аналитик Роман Свитан.

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Обстрел Украины

Россияне в ночь на 3 декабря в очередной раз пытались атаковать Украину, в частности, объекты критической инфраструктуры. Воздушные силы отчитались о 10 сбитых дронах типа "Шахед" из 13, также была выпущена одна ракета Х-59, которую сбить не удалось.

Несколько баллистических ракет было выпущено на Днепропетровщину. Свитан убежден, что россияне не оставляют намерений бить по аэродромам.

Они попадают в поля рядом с аэродромами, пытаются выискивать их. "Шахеды" направлялись на Староконстантинов. Можно отчитываться, что цель поражена, ведь попали в поле аэродрома, но вреда это не приносит.

– добавил полковник в запасе.

Полная фронтовая сводка от Романа Свитана: смотреть видео

Блэкаут на ЗАЭС

В то же время на Запорожской атомной электростанции 2 декабря были перебиты электролинии. ЗАЭС перешла на работу генераторов. Министр энергетики Антон Геращенко заявил, что каждый подобный инцидент является угрозой Фукусимы.

Свитан объяснил, что одна из линий атомной электростанции подключена к общей энергосистеме Украины. Именно эту линию враг перебил, ведь вчера фиксировались обстрелы Никополя, правого берега Днепра.

Однако атомная электростанция оснащена десятью дополнительными генераторами, переходящими в таких случаях в аварийный режим. И если прекратит работу один генератор, это вызовет значительные проблемы, ведь заменить его нечем. Так появится угроза невозможности охладить реакторы, опустить стержни, и другие критические моменты, связанные с технологическими циклами.

В такой момент, если произойдет непредвиденное, действительно может быть что-то вроде Фукусимы, когда радиоактивная зараженная вода выйдет из внутренних резервуаров. Одно решение – полная деоккупация и демилитаризация станции, только тогда можно будет говорить о ее безопасности,

– резюмировал военный аналитик.

ВСУ активно работают на левобережье Херсона

Офицеры ВСУ, которые находятся сейчас на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщают, что Украина перебросила туда морскую пехоту.

Свитан объяснил, что в последние месяцы на левобережье преимущественно находилась украинская разведка. Она заходила в тыл врага, работала на глубину до 30 километров в основном для корректировки артиллерийского огня и выполнения других боевых задач.

Когда заходят линейные части – морская пехота, тогда они могут забазироваться на левом берегу и создавать плацдарм оперативного уровня.

– заметил эксперт.

Продвижение ВСУ в Донецкой области

В Донецкой области ВСУ нанесли неожиданный удар противнику. Зафиксировано продвижение в направлении населенного пункта Майорское.

Общее направление движения на город Горловка. Торецк, западнее, служит для ВСУ важным рубежом, который находится на высоте, оттуда происходит огневой контроль направления. Свитан предположил, если ВСУ продвинуться дальше Майорского в поселок Гольмовский, можно будет говорить о контроле северной части Горловки.

Сейчас это движение возможно благодаря твердому покрытию Горловской агломерации. Полковник в запасе убежден, что это направление одно из двух самых перспективных, по которым силы обороны могут двигаться зимой. Второй – Донецк из Авдеевки.

На Авдеевку сейчас россияне пытаются наступать, задача ВСУ выдержать это давление и по максимуму уничтожить личный состав и технику. Далее, если будет достаточно сил и средств, бойцы смогут двигаться в сторону Донецка и Ясиноватой, уверен Свитан.