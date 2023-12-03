Чому вони стали несподіванкою для ворога, і які будуть наслідки в щоденному фронтовому зведенні для 24 Каналу проаналізував льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий аналітик Роман Світан.

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Обстріл України

Росіяни в ніч на 3 грудня вкотре намагалися атакувати Україну, зокрема об'єкти критичної інфраструктури. Повітряні сили відзвітували про 10 збитих дронів типу "Шахед" з 13, також була випущена одна ракета Х-59, яку збити не вдалося.

Кілька балістичних ракет було випущено на Дніпропетровщину. Світан переконаний, що росіяни не полишають намірів бити по аеродромах.

Вони потрапляють в поля поряд з аеродромами, намагаються вишукувати їх. "Шахеди" прямували на Старокостянтинів. Можна звітувати, що ціль уражена, адже влучили в поле аеродрому, але шкоди це не приносить,

– додав полковник в запасі.

Повне фронтове зведення від Романа Світана: дивитись відео

Блекаут на ЗАЕС

Водночас на Запорізькій атомній електростанції 2 грудня були перебиті електролінії. ЗАЕС перейшла на роботу генераторів. Міністр енергетики Антон Геращенко заявив, що кожен подібний інцидент є загрозою Фукусіми.

Світан пояснив, що одна з ліній атомної електростанції підключена до загальної енергосистеми України. Саме цю лінію ворог перебив, адже вчора фіксувалися обстріли Нікополя, правого берега Дніпра.

Однак атомна електростанція оснащена десятьма додатковими генераторами, які переходять в таких випадках у аварійний режим. І якщо припинить роботу один генератор, це викличе значні проблеми, адже замінити його немає чим. Так з'явиться загроза неможливості охолодити реактори, опустити стрижні й інші критичні моменти, які пов'язані з технологічними циклами.

В такий момент, якщо станеться непередбачуване, справді бути щось на кшталт Фукусіми, коли радіоактивна заражена вода вийде з внутрішніх резервуарів. Одне рішення – повна деокупація і демілітаризація станції, лише тоді можна буде говорити про її безпеку,

– резюмував військовий аналітик.

ЗСУ активно працюють на лівобережжі Херсонщини

Офіцери ЗСУ, які перебувають зараз на лівому березі Дніпра в Херсонській області, повідомляють, що Україна залучила туди морську піхоту.

Світан пояснив, що останніми місяцями на лівобережжі переважно перебувала українська розвідка. Яка заходила в тил ворога, працювала на глибину до 30 кілометрів в основному для коригування артилерійського вогню і виконання інших бойових завдань.

Коли заходять лінійні частини – морська піхота, тоді вони можуть забазуватися на лівому березі і створювати плацдарм оперативного рівня,

– зауважив експерт.

Просування ЗСУ в Донецькій області

В Донецькій області ЗСУ завдали неочікуваного удару противнику. Зафіксоване просування в напрямку населеного пункту Майорське.

Загальний напрямок руху спрямований на місто Горлівка. Торецьк, що західніше, слугує для ЗСУ важливим рубежем, який перебуває на висоті, звідти відбувається вогневий контроль напрямку. Світан припустив, якщо ЗСУ просунутися далі за Майорське на селище Гольмівський, можна буде говорити про контроль північної частини Горлівки.

Зараз цей рух можливий завдяки твердому покриттю Горлівської агломерації. Полковник в запасі переконаний, що цей напрямок один із двох найперспективніших, по яких сили оборони можуть рухатися взимку. Другий – Донецьк із Авдіївки.

На Авдіївку зараз росіяни намагаються наступати, завдання ЗСУ – витримати цей тиск і по максимуму знищити особовий склад та техніку. Далі, якщо буде достатня кількість сил та засобів, бійці зможуть рухатися в сторону Донецька та Ясинуватої, впевнений Світан.