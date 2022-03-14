ВСУ провели удачную контратаку возле Изюма: враг пытается восстановить потери

Украинские защитники нанесли врагу мощный удар у Изюма. Отступать оккупанты пока не собираются.

В Харьковской области продолжаются бои между украинскими героями и оккупантами. Наши силы удачно контратакуют и наносят врагу значительные потери.

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Враг восстанавливает потери

На Слобожанском направлении ВСУ удалось дать оккупантам решительный отпор возле Харькова и успешно контратаковать в районе города Изюм. Враг понес потери, но отступать не собирается.

Сейчас основные усилия оккупантов направлены на то, чтобы восстановить потери, которые они понесли в бою с ВСУ. После этого они планируют снова продолжить наступление.

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