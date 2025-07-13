Изобрели специальную конструкцию: в 122 бригаде показали, как забирают дроны из-под носа у россиян

Украинские военные в "серой зоне" провели уникальную операцию по спасению разрядившегося дрона. Пилоты "Могучих крыльев" 122 отдельной бригады Сил ТрО вместе с группой ударных БпЛА 26-го отряда ГПСУ с помощью беспилотника эвакуировали почти потерянный дрон.

Разряженный дрон упал на одном из направлений фронта, где между позициями СОУ и российских оккупантов есть водная преграда. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на военнослужащего ВСУ Арсена Цимбалюка.

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Как проходила операция по эвакуации Mavic?

FPV-дрон подлетел к разряженному разведдрону Mavic вместе со специальным девайсом для эвакуации. На небольшом расстоянии от них работал разведывательный дрон, который корректировал ход операции.

Пилот подразделения "Могучие крылья" 122 ОБр с позывным "Чех" рассказал, что на направлении, где он несет службу, очень переменная погода и буквально за 20 – 30 минут ветер может кардинально изменить свое направление и силу. Поэтому не всегда удается точно рассчитать, сколько батареи нужно для дрона, чтобы он после выполнения задания вернулся на позицию, поэтому получилась такая ситуация.

"Мы придумали особую конструкцию, адаптировали под нее дрон-камикадзе, его надо было корректировать, чтобы он поймал именно Mavic. Дрон-камикадзе прилетел, удачно захватил Mavic, потихоньку полетел в сторону наших позиций, где приземлился и таким образом Mavic удалось вернуть без повреждений. Уже через 10 – 15 минут он полетел дальше выполнять боевые задачи после того, как мы заменили ему батарею", – рассказал "Чех".

Чтобы украинские защитники могли и в дальнейшем эффективно противодействовать российским оккупантам, объявлен сбор для приобретения "огненных конфет", которые операторы дронов 122 отдельной бригады Сил ТрО доставят противнику. Приобщиться можно донатом, отсканировав указанный QR-код.