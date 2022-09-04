ВСУ точно сбили 5 вражеских "Калибров" на Днепропетровщине: сколько денег потеряли россияне

В ночь на 3 сентября силы украинского ПВО сбили над Днепропетровщиной 5 из 5 ракет "Калибр" окупантов. Это дорогостоящие современные ракеты, которые поставить на серийное производство в россии уже не могут.

Об этом рассказал корреспондент 24 канала из Кривого Рога. Эти ракеты направлялись на Днепр.

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"Калибры" – одни из новейших российских ракет

Корреспондент отметил, что ракеты "Калибр" относительно "свежие", поступившие на вооружение в российские войска. Впрочем, ВСУ за уже более 6 месяцев войны научились вовремя выявлять эти цели, вовремя просчитывать маршруты и успешно сбивать.

Остатки этих ракет, после того как наши ребята их ликвидировали или нейтрализовали, не причинили никакого вреда. Поэтому это дополнительный плюс для наших защитников,

– заметил он.

Какая стоимость этих ракет

По его словам, приблизительная стоимость одной такой ракеты – 1 миллион долларов. Так что можно посчитать, что россияне в никуда потратили 5 миллионов долларов.

"На 5 миллионов долларов минус военного бюджета россии, и мы стали ближе к победе", – подчеркнул корреспондент из Кривого Рога.

Возобновить серийное производство этих ракет россия не может

Он добавил, что возобновить серийное производство "Калибров" россия не может. Там используются микросхемы западного производства или из Тайваня, которые для москвы теперь не доступны из-за санкций.

Поэтому чаще россияне стали использовать зенитные комплексы С-300. Они вообще, по факту, являются системой "земля – воздух" для уничтожения воздушных целей. Но они их переделали и используют в качестве банальных ракет класса "земля – земля",

– подытожил корреспондент из Кривого Рога.

Корреспондент из Кривого Рога о том, что ВСУ сбили все 5 "Калибров" на Днепропетровщине: смотрите видео

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