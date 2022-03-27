ВСУ пытаются выбить российскую армию из Рубежного и Попасной, где оккупант частично закрепился
Вооруженные силы Украины пытаются выбить российскую армию из Рубежного и Попасной, где оккупантам частично удалось закрепиться.
В некоторых районах этих городов продолжаются уличные бои. Об этом 24 каналу сообщили источники в Офисе Президента.
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В частности, в Попасной, при поддержке артиллерии, враг пытался совершить штурм, однако украинские военные дали отпор и враг понес потери.
В результате обстрелов повреждена школа в селе возле Лисичанска, инфраструктура станции скорой помощи в Северодонецке и два оптовых склада города,
– сообщили в ОП.
Известно, что из-за вражеских обстрелов пострадали два человека. В то же время удалось спасти из-под завалов – четверых жителей.
К слову, первые 25 человек удалось эвакуировать из Рубежного.Важно! На сегодня, 27 марта, было согласовано 2 гуманитарных коридора – д ля Донецкой и Луганской областей.
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