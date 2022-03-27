ВСУ пытаются выбить российскую армию из Рубежного и Попасной, где оккупант частично закрепился

Вооруженные силы Украины пытаются выбить российскую армию из Рубежного и Попасной, где оккупантам частично удалось закрепиться.

В некоторых районах этих городов продолжаются уличные бои. Об этом 24 каналу сообщили источники в Офисе Президента.

Внимание Как дураки, пусть и дальше идут, – депутат объяснил, почему оккупантов так тянет в Чернобаевку

В частности, в Попасной, при поддержке артиллерии, враг пытался совершить штурм, однако украинские военные дали отпор и враг понес потери.

В результате обстрелов повреждена школа в селе возле Лисичанска, инфраструктура станции скорой помощи в Северодонецке и два оптовых склада города,

– сообщили в ОП.

Известно, что из-за вражеских обстрелов пострадали два человека. В то же время удалось спасти из-под завалов – четверых жителей.

К слову, первые 25 человек удалось эвакуировать из Рубежного.

Достойно внимания – Вечернее обращение Зеленского за 27 марта – смотрите видео: