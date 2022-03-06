ВСУ пытались зайти в спину россиянам, но они напуганы, – глава Николаевской ОГА

Россияне продолжают атаковать украинские города, желая новые оккупированные территории. Однако ВСУ не перестают давать отпор врагу.

О новых деталях боевых действий рассказал глава Николаевской областной госадминистрации. Виталий Ким рассказал о попытке украинских бойцов зайти в спину россиянам.

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Как отметил глава Николаевской ОГА, Вооруженные силы Украины пытались зайти колонной. Происходило это со стороны Херсона, который находится под одной из самых больших угроз.

Сегодня мы пытались колонной зайти в спину на подходе со стороны Херсона. (Россияне – 24 канал) стреляли из танка по частной машине. Напуганные. Как что-то, так сразу стреляют,

– сказал он.

Также, по словам Кима, оккупанты сбили 2 украинских самолета в районе села Пески Николаевской области. "Хорошо атаковали первый отряд по колонне. Скопление войск было там, но второй отряд погорячился", – добавил он.

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