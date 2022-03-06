Про нові деталі бойових дій розповів голова Миколаївської обласної держадміністрації. Віталій Кім розповів про спробу українських бійців зайти за спину росіянам.

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Як зауважив очільник Миколаївської ОДА, Збройні сили України намагались зайти колоною. Відбувалось це з боку міста Херсон, яке перебуває в одній із найбільших загроз.

Сьогодні ми намагались колоною зайти за спину на підході з боку Херсона. (Росіяни – 24 канал) стріляли з танка по приватній машині. Налякані. Як щось одразу, то стріляють,

– сказав він.

Також, за словами Кіма, окупанти збили 2 українських літаки у районі села Піски Миколаївської області. "Добре атакували перший загін по колоні. Скупчення військ було там, але другий загін погарячкував", – додав він.



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