ВСУ разбили очередную колонну оккупантов на Киевщине: теперь имеют трофейный ЗРК "Стрела-10"
19 марта 2022 , 14:12Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные снова разбили вражескую колонну на Киевщине. Да, им удалось добыть трофей – зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".
В Генштабе радуются за военных, ведь "Стрела-10" – отличный трофей. Известно, что российская техника была уничтожена 19 марта.
Обратите внимание ВСУ уничтожили целые вражеские батареи "Урагана" и "Мста-С" на Черниговщине
Уничтожена российская техника в Киевской области. Также ВС Украины усилились ЗРК "Стрела-10", – говорится в сообщении.
Трофей ВСУ и разбитая техника оккупантов / Фото Генштаба
К слову, ЗРК "Стрела-10" – комплекс, предназначенный для визуального наблюдения и уничтожения воздушных целей на малых высотах.
Обратите внимание – ВСУ уничтожили еще одного российского генерала: видео